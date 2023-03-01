Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
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ATP
01 марта 2023, 11:58 | Обновлено 01 марта 2023, 12:21
444
1

Вице-президент ФТУ объяснил, почему не отстраняют теннисистов из рф и рб

Евгений Зукин рассказал, что бойкот украинцами матчей с россиянами ни к чему не приведет

01 марта 2023, 11:58 | Обновлено 01 марта 2023, 12:21
444
1
Вице-президент ФТУ объяснил, почему не отстраняют теннисистов из рф и рб
БТУ. Евгений Зукин

Исполнительный директор и вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин считает, что достичь полного отстранения спортсменов из рф и рб пока невозможно.

«Мы с господином Вадимом Гутцайтом просто перекидываем мяч друг к другу, и мне это не очень нравится. У нас абсолютно одинаковая позиция по поводу полного отстранения россиян и белорусов. Мы все стараемся этого добиться. Но, учитывая, что нам этого даже вместе это не удается, то у нас начинается наша любимая украинская история «найди виноватого».

Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы этого добиться. Наша позиция на этот счет публична с первых дней войны. Год прошел, но она однозначна. Мы считаем, что все русские и белорусы представляют свои страны. Пока идет война, они должны быть изолированы в пределах своих стран, а не выступать на крупнейших спортивных площадках, давать повод своему руководству хвастаться своими достижениями, подчеркивать таким образом победы государств-агрессоров.

Можно ли сейчас повлиять на WTA и АТР? Если коротко, то нет. Есть ведь полный консенсус между АТР и WTA о том, что теннисисты не являются представителями стран, а выступают индивидуально. У игроков есть контракты с АТР и WTA, то есть эти организации являются работодателями. АТР и WTA являются профсоюзами, защищающими интересы своих игроков, независимо от их национальности. Это я пересказываю их позицию и аргументы, на которые они опираются и от которых не будут отходить. Они поддерживают игроков, чтобы те продолжали играть, потому что каждый из них переживает: если его правительство совершит что-то плохое, завтра это будет оно – тот, кого отстранят. Они будут держаться друг за друга. Если будет три-четыре украинских игрока, которые будут против, то они будут в абсолютном меньшинстве. Это проблема. Ведь демократия работает так, что большинство решает за меньшинство», – заметил исполнительный директор ФТУ.

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Евгений Зукин НОК Украины WTA ATP
Источник Суспильне спорт
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Комментарии 1
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Обсервер Влад
Виправдання для бідних. Ви спочатку подайте приклад іншим, що можна бойкотувати матчі з терористами, а потім уже будете говорити, дасть це щось чи ні. Хто як не українські тенісисти повинні першими робити рішучі дії??? А то усі дивляться один на одного і очами кліпають... ДІЙТЕ ЙОПТА! А за нашою "меншістю", упевнений, потягнеться уся тенісна "більшість", по крайній мірі з адекватних цивілізованих країн(яких у тенісі більшість) - і тоді тенісним воротилам з ATP і WTA не залишиться іншого виходу, крім як забанити обидві країни-терористки.
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