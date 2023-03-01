УАФ обновила список стадионов, на которых могут проходить матчи УПЛ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола обновил список стадионов, на которых могут проходить матчи украинской Премьер-лиги.

В обновленный список вошли 18 стадионов. В нем отсутствуют «Авангард» в Луцке и «Черкассы-Арена», а также арены команд УПЛ: «Днепр-Арена» («Днепр-1»), ОСК «Металлист» («Металлист» и «Металлист 1925») и «Славутич-Арена» («Заря»). Исполком Украинской ассоциации футбола добавил семь новых арен, на которых разрешил проводить поединки украинской Премьер-лиги.

Некоторые из стадионов смогут проводить матчи второго круга чемпионата Украины со зрителями на трибунах. Это произойдет в случае успешных переговоров Украинской ассоциации футбола с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями о допуске фанатов.

Обновленный список стадионов, на которых могут проходить матчи УПЛ

Киев и Киевская область: НСК «Олимпийский», «Динамо» им. В.Лобановского, «НТК им. В.Банникова», «Оболонь Арена», «Колос» (с. Ковалевка)

Львов: «Арена Львов», «Украина», «Скиф»

Ужгород и Закарпатская область: «Авангард», «Минай-Арена»

Кировоградская область: КСК «Ника» (г. Александрия), «Ингулец» (пгт Петрово)

Полтава: «Ворскла» им. А.Бутовского

Одесса: «Черноморец»

Тернополь: «Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича»

Кривой Рог: «Горняк»

Ровно: «Авангард»

Также встречи УПЛ будет принимать стадион «Звезда» им. С.Березкина в Кропивницком, при предоставлении документов, предусмотренных дополнительными мерами безопасности.