УАФ обновила список стадионов, на которых могут проходить матчи УПЛ
Добавлено семь новых арен, но есть и потери
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола обновил список стадионов, на которых могут проходить матчи украинской Премьер-лиги.
В обновленный список вошли 18 стадионов. В нем отсутствуют «Авангард» в Луцке и «Черкассы-Арена», а также арены команд УПЛ: «Днепр-Арена» («Днепр-1»), ОСК «Металлист» («Металлист» и «Металлист 1925») и «Славутич-Арена» («Заря»). Исполком Украинской ассоциации футбола добавил семь новых арен, на которых разрешил проводить поединки украинской Премьер-лиги.
Некоторые из стадионов смогут проводить матчи второго круга чемпионата Украины со зрителями на трибунах. Это произойдет в случае успешных переговоров Украинской ассоциации футбола с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями о допуске фанатов.
Обновленный список стадионов, на которых могут проходить матчи УПЛ
Киев и Киевская область: НСК «Олимпийский», «Динамо» им. В.Лобановского, «НТК им. В.Банникова», «Оболонь Арена», «Колос» (с. Ковалевка)
Львов: «Арена Львов», «Украина», «Скиф»
Ужгород и Закарпатская область: «Авангард», «Минай-Арена»
Кировоградская область: КСК «Ника» (г. Александрия), «Ингулец» (пгт Петрово)
Полтава: «Ворскла» им. А.Бутовского
Одесса: «Черноморец»
Тернополь: «Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича»
Кривой Рог: «Горняк»
Ровно: «Авангард»
Также встречи УПЛ будет принимать стадион «Звезда» им. С.Березкина в Кропивницком, при предоставлении документов, предусмотренных дополнительными мерами безопасности.
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