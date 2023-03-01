Украинка Стародубцева стартовала с победы на 25-тысячнике ITF
Юлия обыграла шестую сеяную
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева впервые сыграла в основной сетке на турнире ITF W25.
В стартовом раунде 23-летняя украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, переиграла шестую ракетку турнира Дженни Дефалько из США.
Спринг. Первый круг
Юлия Стародубцева – Дженни Дефалько (США) – 6:3, 6:0
Во втором круге Стародубцева сыграет против победительницы матча Риан Ньюборн (США) – Саяка Ишии (Япония).
Отметим, что в начале февраля Юлия прошла квалификацию на 60-тысячнике ITF в Роме, но уступила в первом круге. Ранее Стародубцева выступала за за теннисную команду Университета Олд Доминион (штат Виргиния).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставнику будут помогать ассистенты из «Александрии» и молодежной сборной Украины
Звездный испанец опубликовал пост в своем Instagram