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  4. Украинка Стародубцева стартовала с победы на 25-тысячнике ITF
ITF
01 марта 2023, 07:20 | Обновлено 01 марта 2023, 07:21
115
0

Украинка Стародубцева стартовала с победы на 25-тысячнике ITF

Юлия обыграла шестую сеяную

01 марта 2023, 07:20 | Обновлено 01 марта 2023, 07:21
115
0
Украинка Стародубцева стартовала с победы на 25-тысячнике ITF
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева впервые сыграла в основной сетке на турнире ITF W25.

В стартовом раунде 23-летняя украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, переиграла шестую ракетку турнира Дженни Дефалько из США.

Спринг. Первый круг
Юлия Стародубцева – Дженни Дефалько (США) – 6:3, 6:0

Во втором круге Стародубцева сыграет против победительницы матча Риан Ньюборн (США) – Саяка Ишии (Япония).

Отметим, что в начале февраля Юлия прошла квалификацию на 60-тысячнике ITF в Роме, но уступила в первом круге. Ранее Стародубцева выступала за за теннисную команду Университета Олд Доминион (штат Виргиния).

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Юлия Стародубцева ITF Спринг Дженни Дефалько
Источник Большой теннис Украины
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