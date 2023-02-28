ОФИЦИАЛЬНО. Надаль не сыграет на Мастерсах в США. Чем ему это грозит?

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост в своем Instagram, в котором заявил, что не сыграет на Мастерсах в Индиан-Уэллс и Майами:

«Привет. Давно я с вами не общался. Взял отпуск, начал реабилитацию, спортзал и физиотерапию по указанию врачей. Готовимся вернуться в лучших условиях.

Мне грустно, что я не смогу сыграть ни в Индиан-Уэллс, ни в Майами. Я буду скучать по своим американским болельщикам, но надеюсь увидеть их позже в этом году во время летней серии».

Теперь Надаль впервые за 18 лет покинет топ-10. Дело в том, что в прошлом году он сыграл в финале турнира в Индиан-Уэллс и получил 600 очков, которые теперь у него сгорят. Он дебютировал в первой десятке 25 апреля 2005 года.