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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Надаль не сыграет на Мастерсах в США. Чем ему это грозит?
ATP
28 февраля 2023, 22:55 |
167
0

ОФИЦИАЛЬНО. Надаль не сыграет на Мастерсах в США. Чем ему это грозит?

Звездный испанец опубликовал пост в своем Instagram

28 февраля 2023, 22:55 |
167
0
ОФИЦИАЛЬНО. Надаль не сыграет на Мастерсах в США. Чем ему это грозит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост в своем Instagram, в котором заявил, что не сыграет на Мастерсах в Индиан-Уэллс и Майами:

«Привет. Давно я с вами не общался. Взял отпуск, начал реабилитацию, спортзал и физиотерапию по указанию врачей. Готовимся вернуться в лучших условиях.

Мне грустно, что я не смогу сыграть ни в Индиан-Уэллс, ни в Майами. Я буду скучать по своим американским болельщикам, но надеюсь увидеть их позже в этом году во время летней серии».

Теперь Надаль впервые за 18 лет покинет топ-10. Дело в том, что в прошлом году он сыграл в финале турнира в Индиан-Уэллс и получил 600 очков, которые теперь у него сгорят. Он дебютировал в первой десятке 25 апреля 2005 года.

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Источник Sport.ua
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