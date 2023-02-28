Стали известны составы трех сборных, которые сыграют на Кубке Хопмана

Организаторы Кубка Хопмана назвали первые три сборные, которые примут участие в новом розыгрыше соревнований.

Состав команд:

Франция: Ришар Гаске / Ализе Корне

Испания: Карлос Алькарас / Паула Бадоса

Швейцария: Леандро Риеди / Белинда Бенчич

Кубок Хопмана – турнир среди команд из смешанных пар (теннисист и теннисистка из одной страны), который проходил с 1989 года на первой игровой неделе сезона в австралийском городе Перт. Последний розыгрыш турнира состоялся в 2019 году.

Остальные три команды-участницы станут известны позднее.

Соревнования состоятся 19-23 июля на грунтовом корте Nice Lawn Tennis Club. Турнир пройдет на следующей неделе после Уимблдона.