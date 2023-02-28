Стали известны составы трех сборных, которые сыграют на Кубке Хопмана
Остальные три команды-участницы станут известны позднее
Организаторы Кубка Хопмана назвали первые три сборные, которые примут участие в новом розыгрыше соревнований.
Состав команд:
Франция: Ришар Гаске / Ализе Корне
Испания: Карлос Алькарас / Паула Бадоса
Швейцария: Леандро Риеди / Белинда Бенчич
Кубок Хопмана – турнир среди команд из смешанных пар (теннисист и теннисистка из одной страны), который проходил с 1989 года на первой игровой неделе сезона в австралийском городе Перт. Последний розыгрыш турнира состоялся в 2019 году.
Остальные три команды-участницы станут известны позднее.
Соревнования состоятся 19-23 июля на грунтовом корте Nice Lawn Tennis Club. Турнир пройдет на следующей неделе после Уимблдона.
France is in! Allez la France! 🇫🇷— Hopman Cup (@hopmancup) February 28, 2023
🏆 #HopmanCup2023@alizecornet & @richardgasquet1@VilledeNice 🇫🇷 pic.twitter.com/v0ocHAyCfS
Spain is in! ¡Vamos España! 🇪🇸— Hopman Cup (@hopmancup) February 28, 2023
🏆 #HopmanCup2023@paulabadosa & @carlosalcaraz@RFETenis 🇪🇸 pic.twitter.com/SjdXnl4KyJ
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