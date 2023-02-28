Лестер надолго потерял основного полузащитника

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс попал в клубный лазарет с повреждение связок голеностопного сустава. Ожидается, что на восстановление 25-летнему бельгийцу понадобится порядка шести недель.

Таким образом, вернуться на поле Тилеманс сможет в лучшем случае в начале апреле, а в реальной перспективе – примерно в середине апреля.

Тилеманс в нынешнем сезоне провел за «Лестер» во всех турнирах 29 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.

«Лестер» в таблице АПЛ занимает 14-е место с 24-мя очками.