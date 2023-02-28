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Англия
28 февраля 2023, 20:54 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:20
481
0

Лестер надолго потерял основного полузащитника

Серьезно травмировался Юри Тилеманс

28 февраля 2023, 20:54 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:20
481
0
Лестер надолго потерял основного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс попал в клубный лазарет с повреждение связок голеностопного сустава. Ожидается, что на восстановление 25-летнему бельгийцу понадобится порядка шести недель.

Таким образом, вернуться на поле Тилеманс сможет в лучшем случае в начале апреле, а в реальной перспективе – примерно в середине апреля.

Тилеманс в нынешнем сезоне провел за «Лестер» во всех турнирах 29 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.

«Лестер» в таблице АПЛ занимает 14-е место с 24-мя очками.

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Источник Daily Mail
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