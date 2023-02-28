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Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 19:55 | Обновлено 28 февраля 2023, 19:57
2358
3

Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса

Киевляне думают над усилением атаки

28 февраля 2023, 19:55 | Обновлено 28 февраля 2023, 19:57
2358
3
Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса
ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

Киевское «Динамо» в ближайшие часы может внести в свою заявку нападающего Эрика Рамиреса.

Телеграм-канал ТаТоТаке утверждает, что столичный клуб рассчитает сделать это до наступления 1 марта – даты завершения трансферного окна в украинской Премьер-лиге.

Последние полгода 24-летний нападающий из Венесуэлы Рамирес играл на правах аренды за братиславский «Слован». Он провел во всех турнирах 28 матчей, забил 6 голов.

Однако из-за конфликта с представителями «Слована» аренда Эрика приостановлена. Сейчас «Динамо» пытается вернуть форварда в расположение клуба и заявить его на вторую часть сезона.

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Эрик Рамирес Украинская Премьер-лига Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Источник Telegram
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Комментарии 3
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avk2307
Чомусь вчора подумав саме про Раміреса. Але 1 березня завтра, а повідомлення відсутні. Як завжди менеджмент на висоті.
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