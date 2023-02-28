Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса

Киевское «Динамо» в ближайшие часы может внести в свою заявку нападающего Эрика Рамиреса.

Телеграм-канал ТаТоТаке утверждает, что столичный клуб рассчитает сделать это до наступления 1 марта – даты завершения трансферного окна в украинской Премьер-лиге.

Последние полгода 24-летний нападающий из Венесуэлы Рамирес играл на правах аренды за братиславский «Слован». Он провел во всех турнирах 28 матчей, забил 6 голов.

Однако из-за конфликта с представителями «Слована» аренда Эрика приостановлена. Сейчас «Динамо» пытается вернуть форварда в расположение клуба и заявить его на вторую часть сезона.