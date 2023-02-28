Манчестер Сити нацелился на хавбека Челси

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу. Об этом сообщают английские СМИ.

Ковачич нравится главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле. Чемпионы Англии рассматривают 28-летнего хорвата как бюджетную альтернативу Джуду Беллингему из «Боруссии» Дортмунд.

Контракт Ковачича с «Челси» истекает летом 2024 года, что может упростить задачу «Манчестер Сити». Ковачич выступает за «Челси» с лета 2019 года, в нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 23 матчах во всех турнирах.