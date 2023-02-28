Англия28 февраля 2023, 19:41 |
1317
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Манчестер Сити нацелился на хавбека Челси
Матео Ковачич может перейти в другой клуб из АПЛ
28 февраля 2023, 19:41 |
1317
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу. Об этом сообщают английские СМИ.
Ковачич нравится главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле. Чемпионы Англии рассматривают 28-летнего хорвата как бюджетную альтернативу Джуду Беллингему из «Боруссии» Дортмунд.
Контракт Ковачича с «Челси» истекает летом 2024 года, что может упростить задачу «Манчестер Сити». Ковачич выступает за «Челси» с лета 2019 года, в нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 23 матчах во всех турнирах.
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