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  4. Манчестер Сити нацелился на хавбека Челси
Англия
28 февраля 2023, 19:41 |
1317
0

Манчестер Сити нацелился на хавбека Челси

Матео Ковачич может перейти в другой клуб из АПЛ

28 февраля 2023, 19:41 |
1317
0
Манчестер Сити нацелился на хавбека Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ковачич

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу. Об этом сообщают английские СМИ.

Ковачич нравится главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле. Чемпионы Англии рассматривают 28-летнего хорвата как бюджетную альтернативу Джуду Беллингему из «Боруссии» Дортмунд.

Контракт Ковачича с «Челси» истекает летом 2024 года, что может упростить задачу «Манчестер Сити». Ковачич выступает за «Челси» с лета 2019 года, в нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 23 матчах во всех турнирах.

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Матео Ковачич Челси Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Источник The Telegraph
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