Украина. Премьер лига28 февраля 2023, 16:34 |
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Сикан оформил дубль. Форвард Шахтера – в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ
Составит конкуренцию Довбику и Буяльскому?
28 февраля 2023, 16:34 |
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В матче УПЛ «Минай» – «Шахтер форвард гостей Даниил Сикан успел оформить дубль, забив свой 7-й и 8-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины.
Сикан вошел в топ-3 лучших бомбардиров нынешнего сезона УПЛ, уступая только форварду «Днепра-1» Артему Довбику (11 голов) и хавбеку «Динамо» Виталию Буяльскому (10 мячей).
При этом три из восьми голов Сикан забил в одном матче.
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