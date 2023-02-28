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  4. Сикан оформил дубль. Форвард Шахтера – в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 16:34 |
1722
0

Сикан оформил дубль. Форвард Шахтера – в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ

Составит конкуренцию Довбику и Буяльскому?

28 февраля 2023, 16:34 |
1722
0
Сикан оформил дубль. Форвард Шахтера – в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ
ФК Шахтер. Даниил Сикан

В матче УПЛ «Минай» – «Шахтер форвард гостей Даниил Сикан успел оформить дубль, забив свой 7-й и 8-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины.

Сикан вошел в топ-3 лучших бомбардиров нынешнего сезона УПЛ, уступая только форварду «Днепра-1» Артему Довбику (11 голов) и хавбеку «Динамо» Виталию Буяльскому (10 мячей).

При этом три из восьми голов Сикан забил в одном матче.

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Шахтер Донецк Даниил Сикан Артем Довбик Виталий Буяльский
Источник Sport.ua
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