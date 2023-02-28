Сикан оформил дубль. Форвард Шахтера – в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ

В матче УПЛ «Минай» – «Шахтер форвард гостей Даниил Сикан успел оформить дубль, забив свой 7-й и 8-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины.

Сикан вошел в топ-3 лучших бомбардиров нынешнего сезона УПЛ, уступая только форварду «Днепра-1» Артему Довбику (11 голов) и хавбеку «Динамо» Виталию Буяльскому (10 мячей).

При этом три из восьми голов Сикан забил в одном матче.