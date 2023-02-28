Украина. Премьер лига28 февраля 2023, 15:53 | Обновлено 28 февраля 2023, 15:54
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ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
Случается с любым вратарем
28 февраля 2023, 15:53 | Обновлено 28 февраля 2023, 15:54
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В матче УПЛ «Минай» - «Шахтер» вратарь гостей Анатолий Трубин допустил редкую для себя грубую ошибку, когда пропустил дальний удар Назария Воробчака.
«Шахтер» к этому моменту выигрывал со счетом 2:0.
Трубин был одним из главных героев противостояний команды с «Ренном», что позволило выйти в 1/8 Лиги Европы.
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