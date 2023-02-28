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  4. ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 15:53 | Обновлено 28 февраля 2023, 15:54
1332
1

ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар

Случается с любым вратарем

28 февраля 2023, 15:53 | Обновлено 28 февраля 2023, 15:54
1332
1
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В матче УПЛ «Минай» - «Шахтер» вратарь гостей Анатолий Трубин допустил редкую для себя грубую ошибку, когда пропустил дальний удар Назария Воробчака.

«Шахтер» к этому моменту выигрывал со счетом 2:0.

Трубин был одним из главных героев противостояний команды с «Ренном», что позволило выйти в 1/8 Лиги Европы.

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Источник Sport.ua
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