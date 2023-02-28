ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар

В матче УПЛ «Минай» - «Шахтер» вратарь гостей Анатолий Трубин допустил редкую для себя грубую ошибку, когда пропустил дальний удар Назария Воробчака.

«Шахтер» к этому моменту выигрывал со счетом 2:0.

Трубин был одним из главных героев противостояний команды с «Ренном», что позволило выйти в 1/8 Лиги Европы.