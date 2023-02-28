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Чемпионат мира
28 февраля 2023, 16:12 | Обновлено 28 февраля 2023, 16:14
1776
1

«Больше уважения к Хорватии». Далич недоволен голосованием ФИФА

Только Модрич попал в список лучших

28 февраля 2023, 16:12 | Обновлено 28 февраля 2023, 16:14
1776
1
«Больше уважения к Хорватии». Далич недоволен голосованием ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Наставник сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен итогом церемонии ФИФА, где определялись лучшие игроки мира. Среди хорватских игроков только Лука Модрич попал на 4-е место итогового списка лучших.

Хорватия на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 финишировала второй и третьей соответственно.

«Хотелось бы больше уважения от ФИФА. Если бы Англия, Бразилия, Германия или Италия добились за последние годы тех результатов, что и Хорватия, то их игроки были бы в шорт-листах всех возможных наград. Я хочу больше уважения к сборной Хорватии и к нашим игрокам, которые на двух кряду ЧМ были в топ-3 лучших».

«ФИФА должна показывать, что сборные маленьких стран в состоянии противостоять сильнейшим командам», — уверен Далич.

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сборная Хорватии по футболу Златко Далич награды ФИФА Лука Модрич
Источник BBC
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Умник
Я согласен. Где Гвардиол?. Ловре Майер. Тупо по фамилии известной берут. 
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