«Больше уважения к Хорватии». Далич недоволен голосованием ФИФА

Наставник сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен итогом церемонии ФИФА, где определялись лучшие игроки мира. Среди хорватских игроков только Лука Модрич попал на 4-е место итогового списка лучших.

Хорватия на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 финишировала второй и третьей соответственно.

«Хотелось бы больше уважения от ФИФА. Если бы Англия, Бразилия, Германия или Италия добились за последние годы тех результатов, что и Хорватия, то их игроки были бы в шорт-листах всех возможных наград. Я хочу больше уважения к сборной Хорватии и к нашим игрокам, которые на двух кряду ЧМ были в топ-3 лучших».

«ФИФА должна показывать, что сборные маленьких стран в состоянии противостоять сильнейшим командам», — уверен Далич.