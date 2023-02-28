Молодежные турниры28 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 28 февраля 2023, 16:16
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Известен стартовый состав Руха U-19 на матч против сверстников из Милана
Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА начнется в 16:00 по Киеву
28 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 28 февраля 2023, 16:16
371
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28 февраля львовский «Рух» сыграет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против итальянского «Милана».
Стартовый состав «Руха»: Герета, Роман, Холод, Слюбик, Китела, Пидгурский, Сапуга, Столярчук, Русяк, Добрянский, Панченко.
Матч состоится на базе «россонери». Начало в 16:00 по Киеву. В прямом эфире поединок покажет MEGOGO.
Милан U-19 – Рух U-19. Текстовая трансляция матча
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