Известен стартовый состав Руха U-19 на матч против сверстников из Милана

28 февраля львовский «Рух» сыграет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против итальянского «Милана».

Стартовый состав «Руха»: Герета, Роман, Холод, Слюбик, Китела, Пидгурский, Сапуга, Столярчук, Русяк, Добрянский, Панченко.

Матч состоится на базе «россонери». Начало в 16:00 по Киеву. В прямом эфире поединок покажет MEGOGO.

Милан U-19 – Рух U-19. Текстовая трансляция матча