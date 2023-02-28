Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известен стартовый состав Руха U-19 на матч против сверстников из Милана
Молодежные турниры
28 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 28 февраля 2023, 16:16
371
0

Известен стартовый состав Руха U-19 на матч против сверстников из Милана

Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА начнется в 16:00 по Киеву

28 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 28 февраля 2023, 16:16
371
0
Известен стартовый состав Руха U-19 на матч против сверстников из Милана
ФК Рух Львов

28 февраля львовский «Рух» сыграет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против итальянского «Милана».

Стартовый состав «Руха»: Герета, Роман, Холод, Слюбик, Китела, Пидгурский, Сапуга, Столярчук, Русяк, Добрянский, Панченко.

Матч состоится на базе «россонери». Начало в 16:00 по Киеву. В прямом эфире поединок покажет MEGOGO.

Милан U-19 – Рух U-19. Текстовая трансляция матча

По теме:
Милан U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан U-19 – Рух U-19 – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Милан U-19 – Рух U-19. Прогноз на матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Милан Юношеская лига УЕФА Рух Львов Рух Львов U-19 Милан U-19 стартовые составы
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Футбол | 27 февраля 2023, 23:40 39
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году

Главную награду сезона получил знаменитый аргентинец Лионель Месси

ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины
Футбол | 28 февраля 2023, 13:05 38
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины

Соглашение будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо стал игроком болгарского клуба ЦСКА 1948
Футбол | 28.02.2023, 14:14
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо стал игроком болгарского клуба ЦСКА 1948
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо стал игроком болгарского клуба ЦСКА 1948
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
Бокс | 27.02.2023, 16:25
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
Марусяк продолжает писать историю украинских прыжков. Итоги лыжной недели
Зимние виды | 27.02.2023, 19:04
Марусяк продолжает писать историю украинских прыжков. Итоги лыжной недели
Марусяк продолжает писать историю украинских прыжков. Итоги лыжной недели
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
27.02.2023, 02:10
Бокс
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
27.02.2023, 05:43 2
Теннис
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
27.02.2023, 13:05 4
Теннис
Цыганков получил 2-ю лучшую оценку в команде от WhoScored за матч в Бильбао
Цыганков получил 2-ю лучшую оценку в команде от WhoScored за матч в Бильбао
26.02.2023, 17:20 7
Футбол
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
26.02.2023, 20:15 39
Футбол
ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов
ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов
27.02.2023, 12:11 1
Футбол
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
27.02.2023, 14:20 4
Футбол
Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
27.02.2023, 11:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности