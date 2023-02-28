Ракицкий и Сикан в основе. Составы на матч Минай – Шахтер

В 15:00 начнется перенесенный матч 9-го тура УПЛ между «Минаем» и «Шахтером». Для обеих команд это первый официальный матч чемпионата Украины в 2023 году.

Наставники определили стартовые составы.

Минай: Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Воробчак, Байдал, Твердохлеб, Вишневский, Гечев

В запасе: Кемкин, Пеньков, Кравчук, Чуев, Мельник, Петько, Шишка, Паламар, Голуб, Колесник, Дмитрук

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Судаков, Зубков, Сикан

В запасе: Шевченко, Ризнык, Гочолеишвили, Михайличенко, Тейлор, Козик, Назарина, Тотовицкий, Петряк, Топалов, Келси, Траоре