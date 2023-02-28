Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ракицкий и Сикан в основе. Составы на матч Минай – Шахтер
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 14:05 |
1744
2

Ракицкий и Сикан в основе. Составы на матч Минай – Шахтер

Перенесенный матч 9-го тура

28 февраля 2023, 14:05 |
1744
2
Ракицкий и Сикан в основе. Составы на матч Минай – Шахтер
ФК Шахтер

В 15:00 начнется перенесенный матч 9-го тура УПЛ между «Минаем» и «Шахтером». Для обеих команд это первый официальный матч чемпионата Украины в 2023 году.

Наставники определили стартовые составы.

Минай: Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Воробчак, Байдал, Твердохлеб, Вишневский, Гечев

В запасе: Кемкин, Пеньков, Кравчук, Чуев, Мельник, Петько, Шишка, Паламар, Голуб, Колесник, Дмитрук

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Судаков, Зубков, Сикан

В запасе: Шевченко, Ризнык, Гочолеишвили, Михайличенко, Тейлор, Козик, Назарина, Тотовицкий, Петряк, Топалов, Келси, Траоре

По теме:
Тоттенхэм проявляет интерес к Соломону
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
Йожеф САБО: «У Динамо нет игроков, способных бороться за золотые медали»
Минай - Шахтер Минай Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
Война | 27 февраля 2023, 20:43 2
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий

Источники утверждают, что у Украины есть время до осени 2023 года

Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Футбол | 27 февраля 2023, 22:27 14
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании

У Ашрафа Хакими неприятности

Источник: Александрия подпишет форварда из Шахтера и дозаявит вратаря
Футбол | 27.02.2023, 20:23
Источник: Александрия подпишет форварда из Шахтера и дозаявит вратаря
Источник: Александрия подпишет форварда из Шахтера и дозаявит вратаря
Отбор несбывшихся надежд, или Почему сборная проиграла квалификацию ЧМ
Баскетбол | 28.02.2023, 09:00
Отбор несбывшихся надежд, или Почему сборная проиграла квалификацию ЧМ
Отбор несбывшихся надежд, или Почему сборная проиграла квалификацию ЧМ
Килиан МБАППЕ: «Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший»
Футбол | 28.02.2023, 07:39
Килиан МБАППЕ: «Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший»
Килиан МБАППЕ: «Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andr88
Хотя бы Минай не перепутал шахтер с шинниками.В Шахтере всегда было сепаров предостаточно 
Ответить
+2
Умник
Бондарь Ракицкий надо смотреть
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
26.02.2023, 17:32 62
Футбол
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
26.02.2023, 17:45 30
Футбол
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
26.02.2023, 08:49 5
Футбол
Александр КРАСЮК: «В субботу мы узнаем, состоится поединок с Фьюри или нет»
Александр КРАСЮК: «В субботу мы узнаем, состоится поединок с Фьюри или нет»
26.02.2023, 12:37 6
Бокс
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 14
Футбол
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
27.02.2023, 15:03 7
Футбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
26.02.2023, 14:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности