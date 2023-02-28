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  4. Источник: Динамо не будет препятствовать уходу Бущана и Шапаренко
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 13:30 |
1707
3

Источник: Динамо не будет препятствовать уходу Бущана и Шапаренко

В клубе готовы и дальше продавать лидеров

28 февраля 2023, 13:30 |
1707
3
Источник: Динамо не будет препятствовать уходу Бущана и Шапаренко
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, нынешняя ситуация в «Динамо» способствует тому, что клуб готов рассматривать предложения по всем игрокам.

Не исключено, что летом команду покинут вратарь Георгий Бущан и Николай Шапаренко.

«Динамо сейчас не будут препятствовать никому, кто хочет уйти. Есть определенная финансовая ситуация, поэтому интересные предложения рассматриваются».

«Насколько я понимаю, Шапаренко были готовы продать зимой, но травма поменяла ситуацию. Сейчас предложений по Бущану и Шапаренко, которые могли бы устроить клуб, пока нет», — сказал Цыганык.

Шапаренко, пропустивший почти всю первую часть сезона, почти восстановился после травмы.

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Динамо Киев Игорь Цыганык Георгий Бущан Николай Шапаренко
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 3
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u6464u
Може й суркіса продадуть в Угорщину .
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+3
zelc006
Зливаються як гівно у золотарні!
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+1
Умник
Аааа так вот кто эту дичь придумал. Была ж новость 2 недели назад. Только источник телега.
Игааарь тебя спалили
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+1
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