Источник: Динамо не будет препятствовать уходу Бущана и Шапаренко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, нынешняя ситуация в «Динамо» способствует тому, что клуб готов рассматривать предложения по всем игрокам.

Не исключено, что летом команду покинут вратарь Георгий Бущан и Николай Шапаренко.

«Динамо сейчас не будут препятствовать никому, кто хочет уйти. Есть определенная финансовая ситуация, поэтому интересные предложения рассматриваются».

«Насколько я понимаю, Шапаренко были готовы продать зимой, но травма поменяла ситуацию. Сейчас предложений по Бущану и Шапаренко, которые могли бы устроить клуб, пока нет», — сказал Цыганык.

Шапаренко, пропустивший почти всю первую часть сезона, почти восстановился после травмы.