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  4. Гвардиола подколол МЮ: «Рано или поздно они должны были выиграть трофей»
Англия
28 февраля 2023, 13:11 | Обновлено 28 февраля 2023, 13:12
754
0

Гвардиола подколол МЮ: «Рано или поздно они должны были выиграть трофей»

Тренер снова подчеркнул финансовый аспект

28 февраля 2023, 13:11 | Обновлено 28 февраля 2023, 13:12
754
0
Гвардиола подколол МЮ: «Рано или поздно они должны были выиграть трофей»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги, отметил финансовые расходы клуба за последние сезоны. Несмотря на большие вливания, Кубок лиги стал первым трофеем МЮ за шесть лет.

«Поздравляю МЮ с Кубком лиги. И «Ньюкасл» поздравляю с финалом, матч был интересным. Рано или поздно они должны были выиграть, правильно?».

«Титул АПЛ для МЮ? Если они потратят еще немного денег, то, конечно, могут выиграть и чемпионство АПЛ. Они ведь не тратят на новичков, так?».

«Но это нормально, если МЮ сумеет сократить отставание. Просто в последние сезоны в АПЛ за счет невероятной работы впереди были мы и «Ливерпуль», — сказал Гвардиола.

Ранее Гвардиола возмущался обвинениями в финансовых махинациях «Манчестер Сити», тогда как ряд других клубов АПЛ тратят даже больше денег.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола
Источник Sky Sports
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