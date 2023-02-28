ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер

Ультрас «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинский баннер на матче 22 тура чемпионата Польши против познаньского «Леха». Встреча состоялась в воскресенье, «Шленск» победил 2:1.

На баннере было написано: «Это не наша война». Также возле надписи был изображен зачеркнутый трезубец на флаге УПА.

Отметим, что это не первая подобная затея болельщиков «Шленска». В октябре прошлого года они вывесили баннер с надписью «Стоп Украинизации Польши».