Польша28 февраля 2023, 12:56 |
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ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
Фанаты польского клуба снова поучаствовали в антиукраинских акциях
28 февраля 2023, 12:56 |
1233
4
Ультрас «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинский баннер на матче 22 тура чемпионата Польши против познаньского «Леха». Встреча состоялась в воскресенье, «Шленск» победил 2:1.
На баннере было написано: «Это не наша война». Также возле надписи был изображен зачеркнутый трезубец на флаге УПА.
Отметим, что это не первая подобная затея болельщиков «Шленска». В октябре прошлого года они вывесили баннер с надписью «Стоп Украинизации Польши».
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Комментарии 4
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Виглядає так, що неофашисти піднімають голову в Польщі, зокрема у Вроцлаві! Це тривожить, з нас досить кацапів...
подивився би я щоб вони писали якби не супротив України. Тоді велика верогідність що це була б вже і ваша війна
Яка назва команди, такі в неї і фанати. Сподіваюсь в цей шлюхск прилетить якась ракета.
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