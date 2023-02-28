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  4. ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
Польша
28 февраля 2023, 12:56 |
1233
4

ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер

Фанаты польского клуба снова поучаствовали в антиукраинских акциях

28 февраля 2023, 12:56 |
1233
4
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
Gazeta Wrocławska

Ультрас «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинский баннер на матче 22 тура чемпионата Польши против познаньского «Леха». Встреча состоялась в воскресенье, «Шленск» победил 2:1.

На баннере было написано: «Это не наша война». Также возле надписи был изображен зачеркнутый трезубец на флаге УПА.

Отметим, что это не первая подобная затея болельщиков «Шленска». В октябре прошлого года они вывесили баннер с надписью «Стоп Украинизации Польши».

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Шленск Лех Познань чемпионат Польши по футболу фото
Источник Gazeta Wrocławska
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Комментарии 4
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osokor
Виглядає так, що неофашисти піднімають голову в Польщі, зокрема у Вроцлаві! Це тривожить, з нас досить кацапів...
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-1
Henriklarsson11
подивився би я щоб вони писали якби не супротив України. Тоді велика верогідність що це була б вже і ваша війна
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-1
AnDiM
Яка назва команди, такі в неї і фанати. Сподіваюсь в цей шлюхск прилетить якась ракета.
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-1
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