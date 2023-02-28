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  4. Даяна Ястремская – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 февраля 2023, 11:45 |
278
0

Даяна Ястремская – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Остине

28 февраля 2023, 11:45 |
278
0
Даяна Ястремская – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь со вторника на среду украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) стартует на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В первом круге основы украинка сразится против Анны-Лены Фридзам из Германии (№108 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Костюк – Галфи. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Хэрриет Дарт (№110 WTA) или Чжан Шуай (№23 WTA).

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смотреть онлайн WTA Остин Даяна Ястремская Анна-Лена Фридзам
Источник Sport.ua
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