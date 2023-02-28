Марта Костюк – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) стартует на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В первом круге основы восьмая сеяная украинка сразится против Далмы Галфи из Венгрии (№83 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Бренгл – Чирико. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Мэдисон Бренгл (№95 WTA) или Луизы Чирико (№172 WTA).

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