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  4. Марта Костюк – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 февраля 2023, 11:10 |
494
0

Марта Костюк – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Остине

28 февраля 2023, 11:10 |
494
0
Марта Костюк – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) стартует на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В первом круге основы восьмая сеяная украинка сразится против Далмы Галфи из Венгрии (№83 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Бренгл – Чирико. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Мэдисон Бренгл (№95 WTA) или Луизы Чирико (№172 WTA).

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Источник Sport.ua
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