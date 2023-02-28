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  4. Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 февраля 2023, 10:33 |
149
0

Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Монтеррее

28 февраля 2023, 10:33 |
149
0
Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

28 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№98 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монтеррее (Мексика).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против третьей сеяной Донны Векич из Хорватии (№31 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Осорио – Шериф. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Эммы Наварро или Леолии Жанжан.

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Источник Sport.ua
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