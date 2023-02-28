Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Монтеррее
28 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№98 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монтеррее (Мексика).
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против третьей сеяной Донны Векич из Хорватии (№31 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Осорио – Шериф. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Эммы Наварро или Леолии Жанжан.
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