Англия28 февраля 2023, 09:40 | Обновлено 28 февраля 2023, 09:41
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Манчестер Юнайтед подписал 16-летнего форварда
Габриэль Бьянкери будет выступать за молодежную команду «красных дьяволов»
28 февраля 2023, 09:40 | Обновлено 28 февраля 2023, 09:41
447
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Нападающий «Кардиффа» Габриэль Бьянкери пополнил ряды «Манчестер Юнайтед». 16-летний игрок разместил в своих социальных сетях фотографию в экипировке «красных дьяволов».
Талантливый футболист будет выступать за молодежную команду «Юнайтед». С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на четыре года.
В нынешнем сезоне Бьянкери выступал за молодежку «Кардиффа», отметившись 12 забитыми мячами.
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Комментарии 2
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Гарначо 18 лет и он регулярно выходит на поле. Значит и этот парень у тен Хага не долго будет бегать за молодых.
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