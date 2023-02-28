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Англия
28 февраля 2023, 09:40 | Обновлено 28 февраля 2023, 09:41
447
2

Манчестер Юнайтед подписал 16-летнего форварда

Габриэль Бьянкери будет выступать за молодежную команду «красных дьяволов»

28 февраля 2023, 09:40 | Обновлено 28 февраля 2023, 09:41
447
2
Манчестер Юнайтед подписал 16-летнего форварда
Twitter. Габриэль Бьянкери

Нападающий «Кардиффа» Габриэль Бьянкери пополнил ряды «Манчестер Юнайтед». 16-летний игрок разместил в своих социальных сетях фотографию в экипировке «красных дьяволов».

Талантливый футболист будет выступать за молодежную команду «Юнайтед». С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на четыре года.

В нынешнем сезоне Бьянкери выступал за молодежку «Кардиффа», отметившись 12 забитыми мячами.

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Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Габриэль Бьянкери Кардифф Сити
Источник Sport.ua
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Springfield
Гарначо  18  лет и он регулярно выходит на поле. Значит и этот парень у тен Хага не долго будет бегать  за молодых.
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