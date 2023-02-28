Манчестер Юнайтед подписал 16-летнего форварда

Нападающий «Кардиффа» Габриэль Бьянкери пополнил ряды «Манчестер Юнайтед». 16-летний игрок разместил в своих социальных сетях фотографию в экипировке «красных дьяволов».

Талантливый футболист будет выступать за молодежную команду «Юнайтед». С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на четыре года.

В нынешнем сезоне Бьянкери выступал за молодежку «Кардиффа», отметившись 12 забитыми мячами.