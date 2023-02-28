Йожеф САБО: «У Динамо нет игроков, способных бороться за золотые медали»

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от второго круга чемпионата УПЛ-2022/23.

«За чемпионство будут бороться «Днепр-1» и «Шахтер». Киевляне и до зимы не имели очень сильных игроков, а зимой еще потеряли Забарного и Цыганкова. У них нет игроков, способных бороться за золотые медали.

Борьба за выживание? Думаю, этой весной середняки и аутсайдеры будут показывать скучный футбол, потому что многие наши сильные игроки выступают не в УПЛ, а в чемпионатах Польши и других стран», - сказал Сабо.