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Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 08:20 | Обновлено 28 февраля 2023, 08:28
332
2

Йожеф САБО: «У Динамо нет игроков, способных бороться за золотые медали»

Известный тренер не верит в чемпионские перспективы киевлян

28 февраля 2023, 08:20 | Обновлено 28 февраля 2023, 08:28
332
2
Йожеф САБО: «У Динамо нет игроков, способных бороться за золотые медали»
FootBoom. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от второго круга чемпионата УПЛ-2022/23.

«За чемпионство будут бороться «Днепр-1» и «Шахтер». Киевляне и до зимы не имели очень сильных игроков, а зимой еще потеряли Забарного и Цыганкова. У них нет игроков, способных бороться за золотые медали.

Борьба за выживание? Думаю, этой весной середняки и аутсайдеры будут показывать скучный футбол, потому что многие наши сильные игроки выступают не в УПЛ, а в чемпионатах Польши и других стран», - сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Expres Online
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vitaha33
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