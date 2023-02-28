Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко не пробился в основу челленджера в Уэйко
ATP
28 февраля 2023, 05:00 | Обновлено 28 февраля 2023, 05:06
29
0

Марченко не пробился в основу челленджера в Уэйко

Украинец бился за путевку до последнего

28 февраля 2023, 05:00 | Обновлено 28 февраля 2023, 05:06
29
0
Марченко не пробился в основу челленджера в Уэйко
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№338 АТР) в финале квалификации челленджера в Уэйко (США) сразился с японцем Синтаро Мочизуки (№302 АТР).

Соперники выдали на-гора трехсетовый поединок, который продолжался 2 часа 38 минут.

Марченко проиграл 3:6 первый сет, но реабилитировался во втором, победив 6:4. Судьба ключевой партии решилась на тай-брейке. Три проигранных подачи украинцем решили исход борьбы в пользу Мочизуки – 7:6 (7:3).

Челленджер. Уэйко. Квалификация. Финал

Синтаро Мочизуки (Япония, 6) – Илья Марченко (Украина) – 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)

По теме:
Рейтинг ATP. Исторический рекорд Джоковича, новое достижение Крутых
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Марченко прошел в финал квалификации челленджера в Уэйко
ATP Уэйко Илья Марченко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси планирует продать Кукурелью и Кулибали
Футбол | 27 февраля 2023, 22:18 6
Челси планирует продать Кукурелью и Кулибали
Челси планирует продать Кукурелью и Кулибали

«Синие» планируют устроить чистку состава

Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
Теннис | 27 февраля 2023, 05:43 2
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде

Камила Джорджи обыграла Ребекку Петерсон в трех сетах

Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Футбол | 27.02.2023, 23:40
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
Футбол | 27.02.2023, 10:08
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
Война | 27.02.2023, 07:28
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
26.02.2023, 15:15 7
Футбол
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
26.02.2023, 00:10 3
Футбол
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
27.02.2023, 13:05 2
Теннис
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
26.02.2023, 20:23 7
Футбол
ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
26.02.2023, 04:18 10
Футбол
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
26.02.2023, 19:35 7
Баскетбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности