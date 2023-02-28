Марченко не пробился в основу челленджера в Уэйко

Украинский теннисист Илья Марченко (№338 АТР) в финале квалификации челленджера в Уэйко (США) сразился с японцем Синтаро Мочизуки (№302 АТР).

Соперники выдали на-гора трехсетовый поединок, который продолжался 2 часа 38 минут.

Марченко проиграл 3:6 первый сет, но реабилитировался во втором, победив 6:4. Судьба ключевой партии решилась на тай-брейке. Три проигранных подачи украинцем решили исход борьбы в пользу Мочизуки – 7:6 (7:3).

Челленджер. Уэйко. Квалификация. Финал

Синтаро Мочизуки (Япония, 6) – Илья Марченко (Украина) – 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)