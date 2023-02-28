Поттер назвал негативный момент в тренировочном процессе Челси
Всем бы тренерам проблемы наставника «пенсионеров»
Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер признался в наличие негативного момента в тренировочном процессе команды. 47-летний специалист заявил, что на команде плохо сказывается большое количество игроков в ее составе.
Поттер уверен, что раздутый состав «Челси» мешает тренировкам. Тренеру приходится адаптировать занятия так, чтобы вовлечь в процесс всех игроков. При этом используется групповое деление состава, что приводит к определенным простоям в работе и не сплачивает коллектив.
Источник утверждает, что все последние новички, включая украинского полузащитника Михаила Мудрика, появились в «Челси» с согласия Грэма Поттера. Однако тренер рассчитывал, что ряд футболистов, скажем так, второго плана из команды уйдет, но этого не случилось.
«Челси» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 10-е место.
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