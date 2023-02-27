27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград. Начало мероприятия запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (по три номинации у мужчин и женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Церемония вручения наград ФИФА за 2022 год. Смотреть онлайн. LIVE

Немногим ранее организаторы определили финальную тройку номинантов на звание лучшего футболиста года. В топ-3 вошли аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси и два французских форварда – Карим Бензема из Реала и Килиан Мбаппе из ПСЖ.