Гендир Интера: «Лукаку вернется в Челси в конце сезона»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о будущем форварда Ромелу Лукаку, который выступает за «нерадзурри» на правах аренды:

«Сейчас об этом рано говорить. Мы знаем, что Лукаку несколько раз говорил о желании остаться, но на сегодняшний день он игрок «Челси».

В конце сезона он вернется в английский клуб, после чего будут доступны новые сценарии. Посмотрим, что можно сделать, можно ли договориться о его возвращении к нам».

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 4 гола и 1 ассист в 15 матчах за «Интер» во всех турнирах.