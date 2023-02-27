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  4. Гендир Интера: «Лукаку вернется в Челси в конце сезона»
Италия
27 февраля 2023, 20:29 |
1209
1

Гендир Интера: «Лукаку вернется в Челси в конце сезона»

Джузеппе Маротта – о будущем бельгийского форварда

27 февраля 2023, 20:29 |
1209
1
Гендир Интера: «Лукаку вернется в Челси в конце сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о будущем форварда Ромелу Лукаку, который выступает за «нерадзурри» на правах аренды:

«Сейчас об этом рано говорить. Мы знаем, что Лукаку несколько раз говорил о желании остаться, но на сегодняшний день он игрок «Челси».

В конце сезона он вернется в английский клуб, после чего будут доступны новые сценарии. Посмотрим, что можно сделать, можно ли договориться о его возвращении к нам».

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 4 гола и 1 ассист в 15 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Ромелу Лукаку Интер Милан Челси Джузеппе Маротта
Источник Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 1
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Kain_X_Rain
Летом в Челси от "перспективных игроков" нужно будет избавляться,если придет "жесткий" тренер многие уйдут,ну а если оставят Поттера,то Хогвардс на следующий год будет перспективно бороться за сохранение места в АПЛ )
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