Гендир Интера: «Лукаку вернется в Челси в конце сезона»
Джузеппе Маротта – о будущем бельгийского форварда
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о будущем форварда Ромелу Лукаку, который выступает за «нерадзурри» на правах аренды:
«Сейчас об этом рано говорить. Мы знаем, что Лукаку несколько раз говорил о желании остаться, но на сегодняшний день он игрок «Челси».
В конце сезона он вернется в английский клуб, после чего будут доступны новые сценарии. Посмотрим, что можно сделать, можно ли договориться о его возвращении к нам».
В нынешнем сезоне на счету Лукаку 4 гола и 1 ассист в 15 матчах за «Интер» во всех турнирах.
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