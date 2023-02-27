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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
Аргентина
27 февраля 2023, 20:05 |
209
0

ОФИЦИАЛЬНО. Скалони продлил контракт со сборной Аргентины

Тренер будет работать с командой до 2026 года

27 февраля 2023, 20:05 |
209
0
ОФИЦИАЛЬНО. Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) официально сообщила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Лионелем Скалони. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года, то есть до завершения ЧМ-2026.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. До этого 44-летний специалист был ассистентом предыдущего наставника аргентинцев, Хорхе Сампаоли.

В декабре прошлого года Лионель Скалони привел сборную Аргентины к третьему в истории титулу чемпионов мира, обыграв в финале мундиаля в Катаре Францию.

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу продление контракта
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