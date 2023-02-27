ОФИЦИАЛЬНО. Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
Тренер будет работать с командой до 2026 года
Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) официально сообщила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Лионелем Скалони. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года, то есть до завершения ЧМ-2026.
Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. До этого 44-летний специалист был ассистентом предыдущего наставника аргентинцев, Хорхе Сампаоли.
В декабре прошлого года Лионель Скалони привел сборную Аргентины к третьему в истории титулу чемпионов мира, обыграв в финале мундиаля в Катаре Францию.
CONFIRMADO: Hay @lioscaloni para rato 😉— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 27, 2023
¡Seguimos! 💪🇦🇷#ScalonetaModoOn #TodosJuntos pic.twitter.com/4YM6R7ZGW8
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