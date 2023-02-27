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27 февраля 2023, 19:50 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:52
1372
0

Сбор Андрея Шевченко на восстановление стадиона в Ирпене будет закрыт

Благодаря ФК Милан, ФК Шахтер, клубам Итальянской серии А и Parimatch Ukraine

27 февраля 2023, 19:50 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:52
1372
0
Сбор Андрея Шевченко на восстановление стадиона в Ирпене будет закрыт

Parimatch Ukraine присоединился к большому сбору легенды украинского футбола Андрея Шевченко на восстановление футбольного стадиона «Чемпион» в Ирпене через фандрейзинговую платформу UNITED24. Компания планирует предоставить 200 000 евро, и, таким образом, финализирует сумму, нужную на реконструкцию спортивной арены.

Полностью разрушенную спорт арену восстанавливают по инициативе обладателя Золотого мяча, амбассадора фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрея Шевченко, который начал сбор после визита в Ирпень осенью 2022 года:

«Это был один из самых трогательных моментов моего приезда, - рассказывает Шевченко, - Я прошел сквозь разрушенные трибуны, по коридорам, усеянным стеклом и бетоном, и вышел на поле, посреди которого была большая черная воронка. А вокруг бегали с мячом дети. Это было очень тяжелое, мучительное и одновременно вдохновляющее зрелище, которое растрогало меня до слез. Врагу удалось уничтожить футбольную площадку, но не страсть наших детей к любимой игре. Тогда я понял, что должен восстановить этот стадион, и мы это обязательно сделаем».

Шевченко сплотил мировую и украинскую футбольную общественность. Собрать необходимую сумму удалось благодаря итальянскому Милану, донецкому Шахтеру, итальянской Лиге футбольных клубов серии А также компании Parimatch Ukraine. На средства партнеров планируется восстановить трибуны, поле и освещение стадиона.

Напомним, ранее Parimatch, как официальный партнер национальной фандрейзинговой платформы UNITED24 уже перечислил 75 миллионов гривен на проекты обороны и медицинской помощи. Реконструкция стадиона в Ирпене для Parimatch станет первым проектом по направлению Восстановление Украины.

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Источник Sport.ua
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