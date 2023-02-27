Франция27 февраля 2023, 19:55 |
943
0
ПСЖ готовит 90 миллионов на защитника Барселоны
Рональд Араухо может сменить клуб летом
27 февраля 2023, 19:55 |
943
0
«ПСЖ» проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо. Об этом сообщают испанские СМИ.
Чемпионы Франции готовы во время летнего трансферного окна заплатить за Араухо 90 миллионов евро, что в полтора раза больше оценочной трансферной стоимости 23-летнего уругвайца.
Араухо выступает за «Барселону» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 19 матчах во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 февраля 2023, 12:41 3
Блогера перебоксировал, но не остановил Томми Фьюри
Футбол | 27 февраля 2023, 10:08 9
Алексей Дитятьев привлек внимание в рф
Футбол | 27.02.2023, 19:02
Бокс | 27.02.2023, 02:10
Теннис | 27.02.2023, 13:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.02.2023, 01:23
26.02.2023, 00:10 3
25.02.2023, 18:37 6
26.02.2023, 17:32 62
26.02.2023, 04:18 10
25.02.2023, 21:58 24
26.02.2023, 12:37 6