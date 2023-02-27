ПСЖ готовит 90 миллионов на защитника Барселоны

«ПСЖ» проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо. Об этом сообщают испанские СМИ.

Чемпионы Франции готовы во время летнего трансферного окна заплатить за Араухо 90 миллионов евро, что в полтора раза больше оценочной трансферной стоимости 23-летнего уругвайца.

Араухо выступает за «Барселону» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 19 матчах во всех турнирах.