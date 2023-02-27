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ATP
27 февраля 2023, 18:44 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:00
359
0

Надаль близок к историческому падению из топ-10 мирового рейтинга

Испанец ждут неприятные эмоции

27 февраля 2023, 18:44 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:00
359
0
Надаль близок к историческому падению из топ-10 мирового рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль, который сейчас идет на восьмой позиции в рейтинге ATP, может через неделю оказаться за пределами мировой десятки.

Это может случиться в случае успешных игр Феликса Оже-Альяссима на турнире в Дубае (минимум полуфинал), Хольгер Руне в Акапулько (также полуфинал) и Хуберта Хуркача в Дубае (выход в финал).

Впрочем, если Рафаэль Надаль пропустит «Мастерс» в Индиан-Уэллс, то он при любых иных раскладах покинет топ-10, так как не досчитается 600 очков за финал прошлого года.

36-летний Надаль ни разу не покидал топ-10, с тех пор как дебютировал там 25 апреля 2005 года.

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Рафаэль Надаль рейтинг ATP
Источник Twitter
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