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Англия
27 февраля 2023, 18:21 | Обновлено 27 февраля 2023, 18:28
687
0

Рэшфорд получил персональный бонус за победу МЮ в финале Кубка лиги

На нападающего переписали один из голов финального поединка

27 февраля 2023, 18:21 | Обновлено 27 февраля 2023, 18:28
687
0
Рэшфорд получил персональный бонус за победу МЮ в финале Кубка лиги
EFL. Маркус Рэшфорд

Английская футбольная лига (EFL) переписала второй гол в финале Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» (2:0) на нападающего манкунианцев Маркуса Рэшфорда.

На 39-й минуте поединка, который состоялся в воскресенье, 26 февраля, на «Уэмбли» в Лондоне, после удара Рэшфорда мяч рикошетом от ноги защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана залетел в ворота. Первоначально гол был записан как автогол. EFL данное решение изменила.

Авторство гола в финале Кубка лиги позволило Маркусу Рэшфорду продлить свою результативную серию игр после ЧМ-2022. У него теперь 17 голов и 4 ассиста за 19-ти поединках в составе «Ман Юнайтед» после мундиаля в Катаре.

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Источник Сайт Английской футбольной лиги
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