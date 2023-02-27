Рэшфорд получил персональный бонус за победу МЮ в финале Кубка лиги

Английская футбольная лига (EFL) переписала второй гол в финале Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» (2:0) на нападающего манкунианцев Маркуса Рэшфорда.

На 39-й минуте поединка, который состоялся в воскресенье, 26 февраля, на «Уэмбли» в Лондоне, после удара Рэшфорда мяч рикошетом от ноги защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана залетел в ворота. Первоначально гол был записан как автогол. EFL данное решение изменила.

Авторство гола в финале Кубка лиги позволило Маркусу Рэшфорду продлить свою результативную серию игр после ЧМ-2022. У него теперь 17 голов и 4 ассиста за 19-ти поединках в составе «Ман Юнайтед» после мундиаля в Катаре.