Алан АУССИ: «До сих пор приглашают в сборную Сирии»
Защитник «Динамо» хочет выступать за Украину, но пока не получает вызова
21-летний украинский защитник сирийского происхождения Алан Аусси, выступающий на правах аренды за армянский «Пюник», рассказал о том, приглашали ли его в молодежную сборную Украины.
– Вы провели несколько матчей за юношеские сборные Украины, но не дебютировали в молодежной. Тренерский штаб смотрит за вами? Контактировали с Русланом Ротанем или его помощниками?
– Я слышал о том, что должен был ехать на сбор молодежки, но в конце концов не поехал. Потом, через некоторое время, мне сказали, чтобы я не ожидал вызова.
– Вы раньше говорили, что сборная Сирии активно приглашала вас к себе. Эта история получила развитие?
– Приглашают до сих пор, но я отказываюсь, - сказал Аусси.
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