Алан АУССИ: «До сих пор приглашают в сборную Сирии»

21-летний украинский защитник сирийского происхождения Алан Аусси, выступающий на правах аренды за армянский «Пюник», рассказал о том, приглашали ли его в молодежную сборную Украины.

– Вы провели несколько матчей за юношеские сборные Украины, но не дебютировали в молодежной. Тренерский штаб смотрит за вами? Контактировали с Русланом Ротанем или его помощниками?

– Я слышал о том, что должен был ехать на сбор молодежки, но в конце концов не поехал. Потом, через некоторое время, мне сказали, чтобы я не ожидал вызова.

– Вы раньше говорили, что сборная Сирии активно приглашала вас к себе. Эта история получила развитие?

– Приглашают до сих пор, но я отказываюсь, - сказал Аусси.