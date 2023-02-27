Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алан АУССИ: «До сих пор приглашают в сборную Сирии»
Украина. Первая лига
27 февраля 2023, 16:10 |
608
0

Алан АУССИ: «До сих пор приглашают в сборную Сирии»

Защитник «Динамо» хочет выступать за Украину, но пока не получает вызова

27 февраля 2023, 16:10 |
608
0
Алан АУССИ: «До сих пор приглашают в сборную Сирии»
Динамомания. Алан Аусси

21-летний украинский защитник сирийского происхождения Алан Аусси, выступающий на правах аренды за армянский «Пюник», рассказал о том, приглашали ли его в молодежную сборную Украины.

– Вы провели несколько матчей за юношеские сборные Украины, но не дебютировали в молодежной. Тренерский штаб смотрит за вами? Контактировали с Русланом Ротанем или его помощниками?
– Я слышал о том, что должен был ехать на сбор молодежки, но в конце концов не поехал. Потом, через некоторое время, мне сказали, чтобы я не ожидал вызова.

– Вы раньше говорили, что сборная Сирии активно приглашала вас к себе. Эта история получила развитие?
– Приглашают до сих пор, но я отказываюсь, - сказал Аусси.

По теме:
Возвращение домой. Динамо завершило сбор в Турции
МОРГУН: «Динамо провело 14 спаррингов. Конечно, наступила усталость»
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Алан Аусси Динамо Киев
Источник Український футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Баскетбол | 26 февраля 2023, 19:35 7
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира

Команда Айнарса Багатскиса хлопнула дверью напоследок

Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Теннис | 27 февраля 2023, 06:10 7
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Футбол | 26.02.2023, 17:32
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Джейк Пол впервые проиграл. Но боксировал хорошо и мог получить ничью
Бокс | 27.02.2023, 12:41
Джейк Пол впервые проиграл. Но боксировал хорошо и мог получить ничью
Джейк Пол впервые проиграл. Но боксировал хорошо и мог получить ничью
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Футбол | 27.02.2023, 14:20
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
26.02.2023, 20:15 39
Футбол
46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
26.02.2023, 07:23
Бокс
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
25.02.2023, 20:45
Футбол
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
26.02.2023, 15:15 7
Футбол
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
26.02.2023, 14:05 2
Бокс
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
26.02.2023, 00:10 3
Футбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности