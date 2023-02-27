Испания27 февраля 2023, 15:10 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:24
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ВИДЕО. Мбаппе догнал Кавани, 71 очко от Лилларда, ставим на Вильярреал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
27 февраля 2023, 15:10 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:24
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1. Львов подписал бразильского хавбека
2. Мбаппе догнал Эдинсона Кавани по количеству голов за ПСЖ
3. Игрок Портленда Дамиан Лиллард набрал 71 пункт
4. Прогноз на матч Вильярреал – Хетафе
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