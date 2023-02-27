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  4. ВИДЕО. Мбаппе догнал Кавани, 71 очко от Лилларда, ставим на Вильярреал
Испания
27 февраля 2023, 15:10 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:24
183
0

ВИДЕО. Мбаппе догнал Кавани, 71 очко от Лилларда, ставим на Вильярреал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

27 февраля 2023, 15:10 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:24
183
0
ВИДЕО. Мбаппе догнал Кавани, 71 очко от Лилларда, ставим на Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Львов подписал бразильского хавбека
2. Мбаппе догнал Эдинсона Кавани по количеству голов за ПСЖ
3. Игрок Портленда Дамиан Лиллард набрал 71 пункт
4. Прогноз на матч Вильярреал – Хетафе

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Источник Sport.ua
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