Шахтер начал продажу билетов на матч с Фейеноордом в Варшаве

Донецкий «Шахтер» начал продажу билетов на домашний поединок 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда», который состоится в Варшаве на стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 21:00 по местному времени.

25 февраля открывается продажа билетов на сайте tickets.shakhtar.com.

Для владельцев сезонных абонементов ФК «Легия» и болельщиков, покупавших в этом сезоне билеты на матчи «горняков» в Лиге Европы, будет действовать специальная скидка – 20% (один болельщик сможет приобрести до 4 билетов на свой аккаунт).

Стоимость билетов

Family Stand – 50 PLN/10€

Standard 4 – 50 PLN/10€

Standard 3 – 75 PLN/15€

Standard 2 – 100 PLN/20€

Standard 1 – 150 PLN/30€

SILVER – 600 PLN/120€

GOLD – 1 100 PLN/220€

Sky Box – 1 700 PLN/340€

Скидки и специальные предложения:

50% – детям в возрасте 5–12 лет (все категории Public и VIP);

20% – детям в возрасте 13–18 лет (все категории Public и VIP);

20% – студентам (чтобы получить скидку, необходимо будет отправить свой студенческий билет на почту support@shakhtar.com);

20% – для пенсионеров и лиц старше 65 лет.