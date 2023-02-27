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Италия
27 февраля 2023, 14:20 | Обновлено 27 февраля 2023, 14:24
4467
1

Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы

Тамара Писноли попала в громкий скандал

27 февраля 2023, 14:20 | Обновлено 27 февраля 2023, 14:24
4467
1
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Twitter. Тамара Писноли

Бывшая жена легенды футбольного клуба «Рома» Даниэле Де Росси Тамара Писноли приговорена к семи годам тюрьмы.

Писноли и Де Росси были в браке с 2006 по 2009 года, после чего развелись. Девушка была ярой фанаткой своего мужа и римского клуба.

Однако теперь у 39-летний Писноли большие проблемы. Она обвиняется в похищении бизнесмена Анотнелло Иеффи и вымогательстве у него крупной суммы денег. Суд признал ее виновной, а вскоре приговорил к семи годам и двум месяцам тюрьмы. Писноли заявила, что будет подавать апелляцию. В Италии ее называют «черной дамой Рима».

Дело в том, что Иеффи должен был сначала продать Писноли лицензию на фотоэлектрическую систему. Но через некоторое время она потребовала свои деньги обратно с процентами. Закончилось все тем, что девушка похитила бизнесмена, избила, а также украла часы Rolex и вымогала 340 000 евро.

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Даниэле Де Росси скандал Рома Рим суд криминал похищение
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Октавий Фландрийский
Крутая баба, теперь становиться понятным, почему от нее рванул муж...
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