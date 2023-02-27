Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки

По информации официального сайта «Днепра-1», наставник команды Александр Кучер перед первой тренировкой после возвращения в Украину обратился к команде.

Тренер отметил, что всем нравится играть в еврокубках, поэтому «Днепру-1» нужно финишировать как можно выше, чтобы снова играть в еврокубковых турнирах.

И желательно не в Лиге конференций, откуда команда вылетела в первом раунде плей-офф. «Днепр-1» сейчас лидирует в чемпионате УПЛ.

Команда возобновит сезон УПЛ 4 марта матчем против «Александрии».