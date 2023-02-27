Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 11:12 |
2207
0

Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки

Команда вернулась в Украину

27 февраля 2023, 11:12 |
2207
0
Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
ФК Днепр-1

По информации официального сайта «Днепра-1», наставник команды Александр Кучер перед первой тренировкой после возвращения в Украину обратился к команде.

Тренер отметил, что всем нравится играть в еврокубках, поэтому «Днепру-1» нужно финишировать как можно выше, чтобы снова играть в еврокубковых турнирах.

И желательно не в Лиге конференций, откуда команда вылетела в первом раунде плей-офф. «Днепр-1» сейчас лидирует в чемпионате УПЛ.

Команда возобновит сезон УПЛ 4 марта матчем против «Александрии».

По теме:
Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Возвращение УПЛ. Стартовые составы на матч Александрия – Металлист 1925
Возвращение домой. Динамо завершило сбор в Турции
Днепр-1 Александр Кучер чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
Бокс | 26 февраля 2023, 14:05 2
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри

Промоутер считает, что это отличная раскрутка для боя

Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Теннис | 27 февраля 2023, 06:10 2
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Поражение Джейка Пола, золото Ковтуна, гол Кривцова и ассист Цыганкова
Футбол | 27.02.2023, 06:00
Поражение Джейка Пола, золото Ковтуна, гол Кривцова и ассист Цыганкова
Поражение Джейка Пола, золото Ковтуна, гол Кривцова и ассист Цыганкова
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Футбол | 26.02.2023, 20:15
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
Футбол | 26.02.2023, 15:15
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
26.02.2023, 00:10 3
Футбол
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
27.02.2023, 02:10
Бокс
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
25.02.2023, 18:55 6
Футбол
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
26.02.2023, 08:49 5
Футбол
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
25.02.2023, 15:53 2
Бокс
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
26.02.2023, 19:35 7
Баскетбол
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
25.02.2023, 20:45
Футбол
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
25.02.2023, 18:37 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности