Украина. Премьер лига27 февраля 2023, 11:12 |
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Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
Команда вернулась в Украину
27 февраля 2023, 11:12 |
2207
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По информации официального сайта «Днепра-1», наставник команды Александр Кучер перед первой тренировкой после возвращения в Украину обратился к команде.
Тренер отметил, что всем нравится играть в еврокубках, поэтому «Днепру-1» нужно финишировать как можно выше, чтобы снова играть в еврокубковых турнирах.
И желательно не в Лиге конференций, откуда команда вылетела в первом раунде плей-офф. «Днепр-1» сейчас лидирует в чемпионате УПЛ.
Команда возобновит сезон УПЛ 4 марта матчем против «Александрии».
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