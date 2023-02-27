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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Горжусь тем, что представляю Украину в АПЛ»
Англия
27 февраля 2023, 10:45 |
602
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Горжусь тем, что представляю Украину в АПЛ»

А мы ждем дебют игрока в АПЛ

27 февраля 2023, 10:45 |
602
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Горжусь тем, что представляю Украину в АПЛ»
ФК Борнмут. Илья Забарный

Украинский защитник Илья Забарный после зимнего перехода в «Борнмут» еще не дебютировал в АПЛ из-за травмы, но гордится тем, что представляет Украину в топ-чемпионате.

«Горжусь тем, что я украинец. Играть в АПЛ всегда было моей мечтой, и для меня гордость представлять Украину в этом чемпионате. То, что в прошлом туре играли с капитанскими повязками в цветах Украины, является важным напоминанием того, что происходит в моей стране».

«Каждый день гибнут люди», — сказал Забарный.

Кроме того, что у игроков были повязки в цветах Украины, «Арсенал» на один матч сделал капитаном Александра Зинченко.

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Илья Забарный Борнмут российско-украинская война
Источник ФК Борнмут
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