Илья ЗАБАРНЫЙ: «Горжусь тем, что представляю Украину в АПЛ»
А мы ждем дебют игрока в АПЛ
Украинский защитник Илья Забарный после зимнего перехода в «Борнмут» еще не дебютировал в АПЛ из-за травмы, но гордится тем, что представляет Украину в топ-чемпионате.
«Горжусь тем, что я украинец. Играть в АПЛ всегда было моей мечтой, и для меня гордость представлять Украину в этом чемпионате. То, что в прошлом туре играли с капитанскими повязками в цветах Украины, является важным напоминанием того, что происходит в моей стране».
«Каждый день гибнут люди», — сказал Забарный.
Кроме того, что у игроков были повязки в цветах Украины, «Арсенал» на один матч сделал капитаном Александра Зинченко.
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