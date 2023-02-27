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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 10:08 |
3214
12

«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова

Алексей Дитятьев привлек внимание в рф

27 февраля 2023, 10:08 |
3214
12
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
ФК Львов. Алексей Дитятьев

По информации российских СМИ, Следственный комитет рф открыл расследование против игрока ФК «Львов» Алексея Дитятьева.

Украинский футболист во время сбора в Турции, находясь около отеля, снял флаг россии с флагштока. Кроме того, Дитятьев сопровождал это «негативными высказываниями в адрес рф».

Следственный комитет решил разобраться, назвав эпизод «надругательством над флагом россии».

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российско-украинская война Львов Алексей Дитятьев
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Tatiana Tam
Прапору там не бачу, лише якась ганчірка
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+1
Letifer
І шо?
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0
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Cher14
У меня туалетная бумага где я о рожу путина зад вытираю 
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-1
donnerwetter
Очень глупо совершать такие поступки, да ещё и в Турции. Да ещё и на камеру.  Ну снял, забрал и вали подальше...  Олекса Довбуш.
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-1
Показать Скрыть 6 ответов
Boghdan1222
Молодець! Ще треба було насрати на той аквафреш!😅
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-2
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