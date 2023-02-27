Украина. Премьер лига27 февраля 2023, 10:08 |
3214
12
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
Алексей Дитятьев привлек внимание в рф
27 февраля 2023, 10:08 |
3214
12
По информации российских СМИ, Следственный комитет рф открыл расследование против игрока ФК «Львов» Алексея Дитятьева.
Украинский футболист во время сбора в Турции, находясь около отеля, снял флаг россии с флагштока. Кроме того, Дитятьев сопровождал это «негативными высказываниями в адрес рф».
Следственный комитет решил разобраться, назвав эпизод «надругательством над флагом россии».
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Комментарии 12
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Прапору там не бачу, лише якась ганчірка
І шо?
Показать Скрыть 1 ответ
У меня туалетная бумага где я о рожу путина зад вытираю
Очень глупо совершать такие поступки, да ещё и в Турции. Да ещё и на камеру. Ну снял, забрал и вали подальше... Олекса Довбуш.
Показать Скрыть 6 ответов
Молодець! Ще треба було насрати на той аквафреш!😅
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