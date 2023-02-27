«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова

По информации российских СМИ, Следственный комитет рф открыл расследование против игрока ФК «Львов» Алексея Дитятьева.

Украинский футболист во время сбора в Турции, находясь около отеля, снял флаг россии с флагштока. Кроме того, Дитятьев сопровождал это «негативными высказываниями в адрес рф».

Следственный комитет решил разобраться, назвав эпизод «надругательством над флагом россии».