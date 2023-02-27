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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 09:28 |
247
1

Возвращение домой. Динамо завершило сбор в Турции

Игроки завершили подготовку к возобновлению сезона

27 февраля 2023, 09:28 |
247
1
Возвращение домой. Динамо завершило сбор в Турции
ФК Динамо Киев

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о том, что 27 февраля киевляне завершили сбор в Турции и возвращается в Украину вместе с юношеской командой U-19.

Сперва игроки и тренерский штаб прилетят в Молдову, а затем автобусом приедут в Киев.

Уже 4 марта команда Мирчи Луческу возобновит сезон УПЛ матчем против «Ингульц»а. Сейчас «Динамо» занимает в таблице 3-е место с отставанием от лидера в 5 пунктов.

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Источник ФК Динамо Киев
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