Возвращение домой. Динамо завершило сбор в Турции

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о том, что 27 февраля киевляне завершили сбор в Турции и возвращается в Украину вместе с юношеской командой U-19.

Сперва игроки и тренерский штаб прилетят в Молдову, а затем автобусом приедут в Киев.

Уже 4 марта команда Мирчи Луческу возобновит сезон УПЛ матчем против «Ингульц»а. Сейчас «Динамо» занимает в таблице 3-е место с отставанием от лидера в 5 пунктов.