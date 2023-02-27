Украина. Премьер лига27 февраля 2023, 09:28 |
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Возвращение домой. Динамо завершило сбор в Турции
Игроки завершили подготовку к возобновлению сезона
27 февраля 2023, 09:28 |
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Официальный сайт «Динамо» проинформировал о том, что 27 февраля киевляне завершили сбор в Турции и возвращается в Украину вместе с юношеской командой U-19.
Сперва игроки и тренерский штаб прилетят в Молдову, а затем автобусом приедут в Киев.
Уже 4 марта команда Мирчи Луческу возобновит сезон УПЛ матчем против «Ингульц»а. Сейчас «Динамо» занимает в таблице 3-е место с отставанием от лидера в 5 пунктов.
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