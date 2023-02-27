Украина. Премьер лига27 февраля 2023, 07:12 |
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ВИДЕО. Впереди – возобновление чемпионата. Шахтер готовится к матчу УПЛ
Команда проведет матч уже во вторник
27 февраля 2023, 07:12 |
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Игроки «Шахтера» провели первую тренировку после того, как команда вернулась в Украину. После двух еврокубковых матчей «Шахтер» готовится к возобновлению сезона УПЛ.
Команда уже во вторник сыграет перенесенный матч 9-го тура против «Миная».
«Шахтер» при матче в запасе отстает от лидера «Днепра-1» на 5 очков.
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Комментарии 4
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Но главный то матч 4 марта! Динамо - Ингулец и опять не в Петрово. Никак динамики не откроют стадион Поворознюка.
Показать Скрыть 1 ответ
Удачі і фарту найкращому клубу України в боротьбі за чемпіонський титул!
А що, інші команди не готуються до відновлення ЧУ? Чи публікуєте лише проплачене?
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