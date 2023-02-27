ВИДЕО. Впереди – возобновление чемпионата. Шахтер готовится к матчу УПЛ

Игроки «Шахтера» провели первую тренировку после того, как команда вернулась в Украину. После двух еврокубковых матчей «Шахтер» готовится к возобновлению сезона УПЛ.

Команда уже во вторник сыграет перенесенный матч 9-го тура против «Миная».

«Шахтер» при матче в запасе отстает от лидера «Днепра-1» на 5 очков.