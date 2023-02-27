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  4. ВИДЕО. Впереди – возобновление чемпионата. Шахтер готовится к матчу УПЛ
Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 07:12 |
328
4

ВИДЕО. Впереди – возобновление чемпионата. Шахтер готовится к матчу УПЛ

Команда проведет матч уже во вторник

27 февраля 2023, 07:12 |
328
4
ВИДЕО. Впереди – возобновление чемпионата. Шахтер готовится к матчу УПЛ
ФК Шахтер

Игроки «Шахтера» провели первую тренировку после того, как команда вернулась в Украину. После двух еврокубковых матчей «Шахтер» готовится к возобновлению сезона УПЛ.

Команда уже во вторник сыграет перенесенный матч 9-го тура против «Миная».

«Шахтер» при матче в запасе отстает от лидера «Днепра-1» на 5 очков.

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Источник Sport.ua
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Но главный то матч 4 марта! Динамо - Ингулец и опять не в Петрово.  Никак динамики не откроют стадион Поворознюка.
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+2
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Злий Глобинець
Удачі і фарту найкращому клубу України в боротьбі за чемпіонський титул!
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0
Саша Лапій
А що, інші команди не готуються до відновлення ЧУ? Чи публікуєте лише проплачене?
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-2
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