Марченко прошел в финал квалификации челленджера в Уэйко

Украинский теннисист Илья Марченко (№375 АТР) в полуфинале отборочного раунда на челленджере в Уэйко в США выяснил отношения с испанцем Даниэлем Ринконом (№316 АТР) и добился победы.

Соперники провели на корте 2 часа 9 минут. Марченко одержал победу в двух сетах – 7:6 (8:6), 6:4.

В финале отбора Илья Марченко сыграет с победителем встречи между японцем Синтаро Мочизуки (№302 АТР) и Алеком Бекли (№693 АТР) из ЮАР.

Челленджер. Уэйко. Квалификация. Полуфинал

Илья Марченко (Украина) – Даниэль Ринкон (Испания, 11) – 7:6 (8:6), 6:4