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ATP
26 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 26 февраля 2023, 22:10
91
0

Марченко прошел в финал квалификации челленджера в Уэйко

Украинец поборется за место в основной сетке

26 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 26 февраля 2023, 22:10
91
0
Марченко прошел в финал квалификации челленджера в Уэйко
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№375 АТР) в полуфинале отборочного раунда на челленджере в Уэйко в США выяснил отношения с испанцем Даниэлем Ринконом (№316 АТР) и добился победы.

Соперники провели на корте 2 часа 9 минут. Марченко одержал победу в двух сетах – 7:6 (8:6), 6:4.

В финале отбора Илья Марченко сыграет с победителем встречи между японцем Синтаро Мочизуки (№302 АТР) и Алеком Бекли (№693 АТР) из ЮАР.

Челленджер. Уэйко. Квалификация. Полуфинал

Илья Марченко (Украина) – Даниэль Ринкон (Испания, 11) – 7:6 (8:6), 6:4

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Илья Марченко ATP Уэйко Даниэль Ринкон
Источник Sport.ua
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