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Чемпионат Бельгии
Брюгге
26.02.2023 14:30 – FT 2 : 0
Гент
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Бельгия
26 февраля 2023, 16:30 | Обновлено 26 февраля 2023, 16:37
1434
1

Брюгге обыграл бывший клуб Яремчука, Роман заработал пенальти

Украинец появился на поле на 85-й минуте

26 февраля 2023, 16:30 | Обновлено 26 февраля 2023, 16:37
1434
1
Брюгге обыграл бывший клуб Яремчука, Роман заработал пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В воскресенье, 26 февраля, в 27-м туре чемпионата Бельгии «Брюгге», цвета которого защищает украинский нападающий Роман Яремчук, обыграл «Гент».

Украинец начал матч со скамейки запасных и появился на поле на 85-й минуте при счете 1:0. В выделенное ему время Яремчук заработал пенальти.

В таблице чемпионата Бельгии «Брюгге» занимает 4-е место, имея 46 очков. «Гент» остался с 42-мя очками. Лидирует «Генк», который набрал 66 зачетных пунктов.

Чемпионат Бельгии. 27-й тур

«Брюгге» – «Гент» – 2:0
Голы: Маер (72), пенальти Ванакен (90+3).

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Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Гент
Источник Sport.ua
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