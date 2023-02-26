Брюгге обыграл бывший клуб Яремчука, Роман заработал пенальти
Украинец появился на поле на 85-й минуте
В воскресенье, 26 февраля, в 27-м туре чемпионата Бельгии «Брюгге», цвета которого защищает украинский нападающий Роман Яремчук, обыграл «Гент».
Украинец начал матч со скамейки запасных и появился на поле на 85-й минуте при счете 1:0. В выделенное ему время Яремчук заработал пенальти.
В таблице чемпионата Бельгии «Брюгге» занимает 4-е место, имея 46 очков. «Гент» остался с 42-мя очками. Лидирует «Генк», который набрал 66 зачетных пунктов.
Чемпионат Бельгии. 27-й тур
«Брюгге» – «Гент» – 2:0
Голы: Маер (72), пенальти Ванакен (90+3).
#8K wint de 𝐒𝐥𝐚𝐠 𝐨𝐦 𝐕𝐥𝐚𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧. 🤩— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 26, 2023
We Are Bruges! 💙🖤 #CluGnt pic.twitter.com/YZl7qQTSQ3
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