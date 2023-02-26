Мудрик остался в запасе на матч чемпионата Англии против Тоттенхэма

В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится матч двадцать пятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».

Украинский легионер «синих» Михаил Мудрик начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав «Челси»: Кепа, Джеймс, Тиаго Силва, Кулибали, Чилвелл, Фернандес, Лофтус-Чик, Стерлинг, Феликс, Зиеш, Хаверц.

В составе «Челси» украинец сыграл уже 4 матча в АПЛ, результативными действиями не отличился.

Стартовый свисток рефери Стюарта Атвелла прозвучит в 15:30 по киевскому времени.