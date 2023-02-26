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  4. Мудрик остался в запасе на матч чемпионата Англии против Тоттенхэма
Англия
26 февраля 2023, 14:51 |
1396
19

Мудрик остался в запасе на матч чемпионата Англии против Тоттенхэма

Михаил начнет встречу со «шпорами» на скамейке запасных

26 февраля 2023, 14:51 |
1396
19
Мудрик остался в запасе на матч чемпионата Англии против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится матч двадцать пятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».

Украинский легионер «синих» Михаил Мудрик начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав «Челси»: Кепа, Джеймс, Тиаго Силва, Кулибали, Чилвелл, Фернандес, Лофтус-Чик, Стерлинг, Феликс, Зиеш, Хаверц.

В составе «Челси» украинец сыграл уже 4 матча в АПЛ, результативными действиями не отличился.

Стартовый свисток рефери Стюарта Атвелла прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Тоттенхэм - Челси стартовые составы
Источник ФК Челси
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Комментарии 19
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pricolist
Після тієї кількості втрат м'яча в минулому матчі це не виглядає дивно. 
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+7
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Syrnadoping
Циганков вже гольову віддав декілька хвилин тому 
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+6
Gargantua
и тут вспоминается ник Лавочкин, ник Запасной, ник Зритель...  что с.... лицом, так скажем?
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+4
Kaftan
Челсі. Це мажори. Які понакупляють дорогих футболістів. І не знають що з ними робити
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+3
Kaftan
А потім випустять на 20 хв. І чого не забив. Коли вже будуть програвати, а тотенхем поставить автобус. Дебільний тренер🤦
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+2
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donnerwetter
Нехай пока Лофтус чикает.
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+1
Syrnadoping
Лавочник 
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+1
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romanchik.8409
Неудачники Ваш час славы.... Давайте закидайте дерьмом футболиста...Это же главный смысл жизни...А , Мудрик заиграет рано или поздно.   И тогда некоторые из Вас будут писать,как классно,что в Украине есть такой игрок 
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0
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🔱Avtoigor🔱
Невже?! І чому так, хто знає?! Адаптується? Лава - це саме те місце, де можна адаптуватися, там , мабудь, всі адаптацію проходять в Челсі
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0
Tatiana Tam
Циганков виходить в старті і робить асист. Мурзяо черговий матч на банці. ДЕ ЗАПАСНОЙ, ДЕ?
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-2
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