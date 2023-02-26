Мудрик остался в запасе на матч чемпионата Англии против Тоттенхэма
Михаил начнет встречу со «шпорами» на скамейке запасных
В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится матч двадцать пятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».
Украинский легионер «синих» Михаил Мудрик начнет встречу на скамейке запасных.
Стартовый состав «Челси»: Кепа, Джеймс, Тиаго Силва, Кулибали, Чилвелл, Фернандес, Лофтус-Чик, Стерлинг, Феликс, Зиеш, Хаверц.
В составе «Челси» украинец сыграл уже 4 матча в АПЛ, результативными действиями не отличился.
Стартовый свисток рефери Стюарта Атвелла прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
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