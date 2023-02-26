Костюк и Ястремская получили соперниц на турнире в Остине

Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 250 в американском Остине.

В основной сетке Украину представят две теннисистки.

Марта Костюк (№55 WTA) получила восьмой номер посева и на старте соревнований в Техасе сразится против Далмы Галфи из Венгрии (№83 WTA).

Даяна Ястремская (№122 WTA) в первом раунде сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии (№107 WTA).

Ранее украинки с этими соперницами не встречались.

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