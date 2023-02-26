Кривцов купил украинцам два десятка билетов на свой дебютный матч за Интер

Украинский защитник Сергей Кривцов здорово дебютировал в МЛС, отличившись голом в составе «Интер» Майами. Американская команда обыграла «Монреаль» 2:0, а Кривцов был признан лучшим игроком встречи.

Отметим, что Кривцов купил украинцам билеты на эту встречу. Об этом сообщает журналист Иэн Гест.

«Кривцов сказал мне, что приобрел около 20 билетов для местных украинских болельщиков. Было очень особенным, что они поддерживали его, когда он забил свой первый гол в МЛС в своем дебютном матче за «Интер» Майами.

Кривцов говорит, что играть перед фанами было здорово. Он говорит, что было отлично, потому что удалось хоть на мгновение забыть о ситуации в Украине», – написал Гест.