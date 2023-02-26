Криштиану РОНАЛДУ: «Все лучше чувствую команду, можем выйти на топ-уровень»

Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии оформил хет-трик и помог «Аль-Насру» выйти в лидеры. Игрок отмечает, что все лучше адаптируется к новой обстановке.

«Я все лучше чувствую команду, привыкаю. Начинаю понимать движение партнеров, поэтому можно сказать, что уже адаптировался. Важно, что команда победила. Считаю, что «Аль-Наср» может выйти на топ-уровень, это важно».

«Да, первые матчи мне было не так уж просто, но теперь все отлично», — сказал Роналду.

В составе новой команды португалец забил 8 голов и сделал две результативные передачи.