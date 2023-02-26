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26 февраля 2023, 13:29 |
205
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Все лучше чувствую команду, можем выйти на топ-уровень»

Форвард доволен тем, как все складывается в Саудовской Аравии

26 февраля 2023, 13:29 |
205
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Все лучше чувствую команду, можем выйти на топ-уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии оформил хет-трик и помог «Аль-Насру» выйти в лидеры. Игрок отмечает, что все лучше адаптируется к новой обстановке.

«Я все лучше чувствую команду, привыкаю. Начинаю понимать движение партнеров, поэтому можно сказать, что уже адаптировался. Важно, что команда победила. Считаю, что «Аль-Наср» может выйти на топ-уровень, это важно».

«Да, первые матчи мне было не так уж просто, но теперь все отлично», — сказал Роналду.

В составе новой команды португалец забил 8 голов и сделал две результативные передачи.

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Источник Goal.com
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