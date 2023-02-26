ФОТО. Цыганков поучаствовав в благотворительной акции Жироны
«Жирондинцы» доставили 300 кг корма для для защитной ассоциации в Бильбао
Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков принял участие в благотворительной акции вместе с новым клубом.
«Жирондинцы» вместе с компанией Gosbi передали в Бильбао 300 кг корма для животных для защитной ассоциации «Con dos mustaches». Отметим, что «бело-красные» делают подобное во время каждого выездного матча. Сегодня они сыграют с «Атлетиком», начало в 15:00 по Киеву.
«Мы доставили 300 кг продуктов питания в Бильбао для защитной ассоциации «Con dos mustaches» в рамках акции «Animal Respect On Tour», – сказано в заявлении клуба.
Отметим, что «Жироны» – первый клуб, который позиционирует себя как «пет френдли».
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