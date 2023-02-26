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Испания
26 февраля 2023, 12:59 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:21
824
1

ФОТО. Цыганков поучаствовав в благотворительной акции Жироны

«Жирондинцы» доставили 300 кг корма для для защитной ассоциации в Бильбао

26 февраля 2023, 12:59 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:21
824
1
ФОТО. Цыганков поучаствовав в благотворительной акции Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков принял участие в благотворительной акции вместе с новым клубом.

«Жирондинцы» вместе с компанией Gosbi передали в Бильбао 300 кг корма для животных для защитной ассоциации «Con dos mustaches». Отметим, что «бело-красные» делают подобное во время каждого выездного матча. Сегодня они сыграют с «Атлетиком», начало в 15:00 по Киеву.

«Мы доставили 300 кг продуктов питания в Бильбао для защитной ассоциации «Con dos mustaches» в рамках акции «Animal Respect On Tour», – сказано в заявлении клуба.

Отметим, что «Жироны» – первый клуб, который позиционирует себя как «пет френдли».

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Виктор Цыганков благотворительность Жирона Атлетик Бильбао
Источник ФК Жирона
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Комментарии 1
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Fant24
Раньше Украину не смотрел а посмотрел жирону так этот цыганко классный игрок .Сегодня в 3 часа Бильбао жирона .жду мячей от цыгана
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