ФОТО. Цыганков поучаствовав в благотворительной акции Жироны

Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков принял участие в благотворительной акции вместе с новым клубом.

«Жирондинцы» вместе с компанией Gosbi передали в Бильбао 300 кг корма для животных для защитной ассоциации «Con dos mustaches». Отметим, что «бело-красные» делают подобное во время каждого выездного матча. Сегодня они сыграют с «Атлетиком», начало в 15:00 по Киеву.

«Мы доставили 300 кг продуктов питания в Бильбао для защитной ассоциации «Con dos mustaches» в рамках акции «Animal Respect On Tour», – сказано в заявлении клуба.

Отметим, что «Жироны» – первый клуб, который позиционирует себя как «пет френдли».