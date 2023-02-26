Украина. Премьер лига26 февраля 2023, 12:49 |
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Металлист завершил длительный сбор в Турции
Команда будет базироваться в Ужгороде
26 февраля 2023, 12:49 |
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Клуб УПЛ «Металлист» объявил о том, что команда завершила месячный сбор в Турции, который был составлен из двух двухнедельных отрезков.
Команда возвращается в Украину и будет базироваться в Ужгороде. Домашние матчи второй части сезона харьковчане проведут на местном стадионе Авангард.
«Металлист» возобновит сезон 5 марта матчем против «Руха».
Отметим, что во время сборов команду возглавил Перица Огненович.
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