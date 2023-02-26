Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист завершил длительный сбор в Турции
Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 12:49 |
186
0

Металлист завершил длительный сбор в Турции

Команда будет базироваться в Ужгороде

26 февраля 2023, 12:49 |
186
0
Металлист завершил длительный сбор в Турции
ФК Металлист

Клуб УПЛ «Металлист» объявил о том, что команда завершила месячный сбор в Турции, который был составлен из двух двухнедельных отрезков.

Команда возвращается в Украину и будет базироваться в Ужгороде. Домашние матчи второй части сезона харьковчане проведут на местном стадионе Авангард.

«Металлист» возобновит сезон 5 марта матчем против «Руха».

Отметим, что во время сборов команду возглавил Перица Огненович.

По теме:
Рифет Капич: от изгоя Сараево до ключевого игрока Кривбасса
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла дозаявила Кане на УПЛ
ОГНЕНОВИЧ: «Было важно обойтись без травм»
Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Год назад безумный путин начал войну». Речь Амосова после победы
MMA | 26 февраля 2023, 09:50 2
«Год назад безумный путин начал войну». Речь Амосова после победы
«Год назад безумный путин начал войну». Речь Амосова после победы

Боец напомнил зрителям о войне в Украине

Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Футбол | 25 февраля 2023, 18:55 6
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл

Состоялись 4 матча чемпионата Англии по футболу

ВИДЕО. Новичок Ворсклы играл за клубы в оккупированном Крыму
Футбол | 26.02.2023, 04:20
ВИДЕО. Новичок Ворсклы играл за клубы в оккупированном Крыму
ВИДЕО. Новичок Ворсклы играл за клубы в оккупированном Крыму
Микель АРТЕТА: «Мы хотели победить для Зинченко и тех, кого он любит»
Футбол | 25.02.2023, 20:42
Микель АРТЕТА: «Мы хотели победить для Зинченко и тех, кого он любит»
Микель АРТЕТА: «Мы хотели победить для Зинченко и тех, кого он любит»
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
Футбол | 25.02.2023, 18:37
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 1
Война
Хейни признал проблемы с весом перед боем с Ломаченко
Хейни признал проблемы с весом перед боем с Ломаченко
24.02.2023, 12:48 3
Бокс
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
24.02.2023, 16:48 2
Футбол
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
24.02.2023, 22:30 2
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
24.02.2023, 09:23 22
Футбол
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
25.02.2023, 21:58 14
Бокс
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
25.02.2023, 11:16 5
Футбол
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
24.02.2023, 08:16 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности