Металлист завершил длительный сбор в Турции

Клуб УПЛ «Металлист» объявил о том, что команда завершила месячный сбор в Турции, который был составлен из двух двухнедельных отрезков.

Команда возвращается в Украину и будет базироваться в Ужгороде. Домашние матчи второй части сезона харьковчане проведут на местном стадионе Авангард.

«Металлист» возобновит сезон 5 марта матчем против «Руха».

Отметим, что во время сборов команду возглавил Перица Огненович.