WTA26 февраля 2023, 12:10 |
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Без сеяных. Определились финалистки на турнире в Мериде
Теннисистка из квалификации будет сражаться за титул
26 февраля 2023, 12:10 |
255
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25 февраля состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде.
Четвертая сеяная Катерина Синякова проиграла итальянке Камиле Джорджи.
Ребекка Петерсон, которая стартовала в квалификации, одолела американку Кэти Макнелли.
Мерида. 1/2 финала
Ребекка Петерсон [Q] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:7(4), 6:4
Камила Джорджи – Катерина Синякова [4] – 7:5. 7:6(2)
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