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WTA
26 февраля 2023, 12:10 |
255
0

Без сеяных. Определились финалистки на турнире в Мериде

Теннисистка из квалификации будет сражаться за титул

26 февраля 2023, 12:10 |
255
0
Без сеяных. Определились финалистки на турнире в Мериде
Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Джорджи

25 февраля состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде.

Четвертая сеяная Катерина Синякова проиграла итальянке Камиле Джорджи.

Ребекка Петерсон, которая стартовала в квалификации, одолела американку Кэти Макнелли.

Мерида. 1/2 финала

Ребекка Петерсон [Q] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:7(4), 6:4



Камила Джорджи – Катерина Синякова [4] – 7:5. 7:6(2)

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Камила Джорджи Катерина Синякова Ребекка Петерсон Кэти Макнелли WTA Мерида
Источник Sport.ua
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