Плюс три игрока. Динамо дозаявило вратаря и двух хавбеков

Перед стартом второй части сезона УПЛ «Динамо» по списку А дозаявило трех футболистов: вратаря Валентина Моргуна, а также хавбеков Богдана Леднева и Бенито.

При этом Леднев пропустит возобновление чемпионата из-за травмы.

Киевляне по итогам 15-ти туров набрали 30 очков и занимают в чемпионате Украины 3-е место с отставанием от лидера в 5 очков. 4 марта команды сыграет против «Ингульца».