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  4. Плюс три игрока. Динамо дозаявило вратаря и двух хавбеков
Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 11:47 |
1065
1

Плюс три игрока. Динамо дозаявило вратаря и двух хавбеков

Плюс Моргун, Леднев и Бенито

26 февраля 2023, 11:47 |
1065
1
Плюс три игрока. Динамо дозаявило вратаря и двух хавбеков
ФК Динамо Киев. Бенито

Перед стартом второй части сезона УПЛ «Динамо» по списку А дозаявило трех футболистов: вратаря Валентина Моргуна, а также хавбеков Богдана Леднева и Бенито.

При этом Леднев пропустит возобновление чемпионата из-за травмы.

Киевляне по итогам 15-ти туров набрали 30 очков и занимают в чемпионате Украины 3-е место с отставанием от лидера в 5 очков. 4 марта команды сыграет против «Ингульца».

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Источник: Заря подписала воспитанника Динамо. Он покинул аутсайдера УПЛ
Динамо Киев Бенито Богдан Леднев Валентин Моргун
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Syrnadoping
Неочікувано, але Беніто дуже пристойно виглядає на зборах 
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