Украина. Премьер лига26 февраля 2023, 11:47 |
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Плюс три игрока. Динамо дозаявило вратаря и двух хавбеков
Плюс Моргун, Леднев и Бенито
26 февраля 2023, 11:47 |
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Перед стартом второй части сезона УПЛ «Динамо» по списку А дозаявило трех футболистов: вратаря Валентина Моргуна, а также хавбеков Богдана Леднева и Бенито.
При этом Леднев пропустит возобновление чемпионата из-за травмы.
Киевляне по итогам 15-ти туров набрали 30 очков и занимают в чемпионате Украины 3-е место с отставанием от лидера в 5 очков. 4 марта команды сыграет против «Ингульца».
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