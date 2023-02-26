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  4. ВИДЕО. Месси сыграет в Аргентине, гол от Холланда, ставим на ПСЖ
Франция
26 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 26 февраля 2023, 11:05
360
0

ВИДЕО. Месси сыграет в Аргентине, гол от Холланда, ставим на ПСЖ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

26 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 26 февраля 2023, 11:05
360
0
ВИДЕО. Месси сыграет в Аргентине, гол от Холланда, ставим на ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Осимхену помешали оформить дубль
2. Холланд забил уже 27 голов в АПЛ
3. Месси летом сыграет за Ньюэллс Олд Бойз
4. Прогноз на матч Марсель – ПСЖ

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Источник Sport.ua
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