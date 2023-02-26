Франция26 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 26 февраля 2023, 11:05
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ВИДЕО. Месси сыграет в Аргентине, гол от Холланда, ставим на ПСЖ
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
26 февраля 2023, 10:48 | Обновлено 26 февраля 2023, 11:05
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1. Осимхену помешали оформить дубль
2. Холланд забил уже 27 голов в АПЛ
3. Месси летом сыграет за Ньюэллс Олд Бойз
4. Прогноз на матч Марсель – ПСЖ
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